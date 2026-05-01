Sainte-Croix-sur-Buchy

Exposition Sainte Croix sur Buchy

Place de l’Église Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition artistique à l’église Sainte-Croix avec l’association Reg’Art Confrontation

Centre du village, face à la mairie

Du 30 mai au 07 juin

Ouvert tous les jours de 14h à 18h

L’église Sainte-Croix ouvre ses portes à l’art sous toutes ses formes pour une semaine d’exposition exceptionnelle. En plein cœur du village, venez découvrir un large éventail de créations peintures, photographies, sculptures et céramiques se côtoient dans un cadre patrimonial unique.

De nombreux artistes, venus de la région et d’ailleurs, seront à l’honneur

Daniel Amourette, Pierre Amourette, Philippe Baray, Sylviane Blondeau Sylvie Cliche, Agnes Dévé, Delphine Devos, Ines da Silva-Fkatchouck, Clovis Gentes, Pierre Gentes, Jean-Paul Guichaux, Anne-Marie Houdeville, Michele-Benedicte Jouxtel, Marie Lami, Jerome Le Goff, Alain Lemasle, Sandrine Lepelletier, Catherine Lootvoet, Nicole Maugery, Kim Chi Nguyen, Armelle Normand, Mélanie Thibout, Patrice Thibout, Frédéric Tran.

Un rendez-vous culturel incontournable pour tous les amateurs d’art, les curieux et les flâneurs. Entrée libre. .

Place de l’Église Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 09 17 88 daniel.amourette@wanadoo.fr

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English : Exposition Sainte Croix sur Buchy

L’événement Exposition Sainte Croix sur Buchy Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin