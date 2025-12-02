Exposition Saisir l’instant, photos d’Henri Maleysson Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Début : Samedi 2025-12-02
fin : 2025-12-23
Découvrez l’exposition de photographies d’Henri Maleysson « Saisir l’instant ».
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
Discover Henri Maleysson’s photography exhibition: « Saisir l’instant » (« Seizing the moment »).
German :
Entdecken Sie die Fotoausstellung von Henri Maleysson: « Saisir l’instant » (Den Augenblick erfassen).
Italiano :
Scoprite la mostra fotografica di Henri Maleysson: « Cogliere l’attimo ».
Espanol :
Descubra la exposición fotográfica de Henri Maleysson: « Aprovechar el momento ».
