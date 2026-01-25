Exposition Sakura Saint-Doulchard

Exposition Sakura

Exposition Sakura par Phideas

Week-end artistique de printemps

Pour célébrer l’arrivée du printemps, L’association Phideas, Pensée et Expression artistique vous invite à découvrir Sakura (fleur de cerisier), un événement placé sous le signe de la nature et des arts.

Au programme une exploration artistique autour de thèmes floraux, mêlant œuvres personnelles et collectives inspirées par les contes et les haïkus japonais.

Rejoignez-les pour ce voyage poétique et visuel célébrant la beauté de la nature.

Samedi 14 et dimanche 15 mars ouverture au public de 15h à 17h30.

Salle du château Entrée libre .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

Sakura exhibition by Phideas

Spring art weekend

