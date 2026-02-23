Exposition « Sales Gosses Modernes » Galerie Talmart Paris 20 – 24 mars Entrée libre

« Sales Gosses Modernes » est une exposition pensée comme un EP. Hek & Junky interprètent artistiquement chacun des titres d’un projet musical encore inédit.

Réalisées sur un format identique, les toiles forment une suite, un tracklisting exposé.

Du 20 au 24 mars 2026, venez découvrir l’EP sans musique à la galerie Talmart, à Paris.

Le vernissage marque la première prise de parole d’Edgar Sekloka à travers un showcase, accompagné de Junkaz Lou aux platines, une semaine avant la sortie officielle du projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T19:30:00.000+01:00

junkyspray@gmail.com

Galerie Talmart 22 rue du Cloître St-Merri 75004 Paris Quartier Saint-Merri Paris 75004 Paris



