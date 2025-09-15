Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien

Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien lundi 15 septembre 2025.

Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien

Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Place de l’Eglise Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :
2025-09-15

Rencontre de 4 artistes, entre sculptures et peintures
  .

Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Place de l’Eglise Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 37 44 30  pascale.ruffieux@gmail.com

English :

false

German :

Begegnung von 4 Künstlern, zwischen Skulpturen und Gemälden

Italiano :

Incontro di 4 artisti, tra sculture e dipinti

Espanol :

Encuentro de 4 artistas, entre esculturas y pinturas

L’événement Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme