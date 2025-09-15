Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Saint-Savinien
Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Place de l’Eglise Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-09-15 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-15
Rencontre de 4 artistes, entre sculptures et peintures
Salle du Belvédère Galerie d’Art à Saint-Savinien-sur-Charente Place de l’Eglise Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 37 44 30 pascale.ruffieux@gmail.com
Begegnung von 4 Künstlern, zwischen Skulpturen und Gemälden
Incontro di 4 artisti, tra sculture e dipinti
Encuentro de 4 artistas, entre esculturas y pinturas
