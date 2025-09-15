Exposition Salle du Belvédère de Saint-Savinien Salle du Belvéredère Saint-Savinien
Salle du Belvéredère Place de l’Eglise Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-09-15 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-15
A la rencontre de 4 artistes plasticiens, 2 sculpteurs Alain Guillet et Georges Cwiecinski et 2 peintres Christophe Bertin et Pascale Ruffieux.
Salle du Belvéredère Place de l’Eglise Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 18 05 83 verl.angel17@gmail.com
Bei der Begegnung mit 4 bildenden Künstlern, 2 Bildhauern: Alain Guillet und Georges Cwiecinski und 2 Malern: Christophe Bertin und Pascale Ruffieux.
Incontra 4 artisti visivi, 2 scultori: Alain Guillet e Georges Cwiecinski e 2 pittori: Christophe Bertin e Pascale Ruffieux.
Conozca a 4 artistas plásticos, 2 escultores: Alain Guillet y Georges Cwiecinski y 2 pintores: Christophe Bertin y Pascale Ruffieux.
