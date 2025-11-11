Exposition Salon de Noël Place Saint Pierre Limoges

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Un rendez-vous unique où 18 artistes talentueux vous présentent leurs créations originales. Plongez dans l’univers de l’art du feu (céramique, émail, porcelaine, raku), admirez des peintures aux techniques variées, explorez des sculptures inspirantes et laissez-vous séduire par le travail du textile.

Des œuvres authentiques et accessibles, de 15 à 400 €, idéales pour trouver le cadeau parfait… ou vous faire plaisir.

Tous les styles, toutes les matières, une diversité qui émerveillera petits et grands.

Offrez plus qu’un objet offrez une histoire, une émotion, une pièce unique. .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine annickmalinvaud87@gmail.com

