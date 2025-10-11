Exposition Salon de soleil Jean de Sagazan Galerie Raymond Hains Saint-Brieuc

Exposition Salon de soleil Jean de Sagazan

Galerie Raymond Hains 9 Esplanade Georges Pompidou Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-10-11

Jean de Sagazan est peintre. Depuis son installation à Paimpol il y a bientôt deux ans, il développe un travail de teinture naturelle, grâce à des plantes qu’il cultive et d’autres qu’il cueille. Il poursuit ainsi ses recherches picturales par la fabrication de ses propres encres.

L’exposition Salon de soleil témoigne de ces expériences à travers une série de toiles libres et une autre de petits tapis tissés en laine. Elles déclinent une même composition géométrique, simple, un quadrillage constitué de lignes de fuite et de trois ou quatre couleurs, issues de décoctions de garance, noix et autres ajoncs par exemple. Elles sont associées dans l’exposition à des ensembles un peu plus anciens Les pois sauvages représentent des fleurs dont l’apparition semble relever de l’hallucination. La série Le repas figure, elle, des mantes orchidées dévorant des papillons et The last dance, des corps humains imbriqués les uns aux autres qui paraissent se fondre dans l’espace contraint du châssis.

Jean de Sagazan procède par séries, comme pour épuiser un sujet résistant lui-même à la déliquescence. Il travaille en lavis, faisant apparaître ses figures en transparence. Dès lors l’artiste traduit l’impermanence des existences à travers une peinture qui révèle elle-même sa fragilité.

Cette exposition bénéficie de l’aide du Ministère de la Culture Drac Bretagne et de la Région Bretagne dans le cadre de son Aide à l’accompagnement des jeunes artistes plasticien.nes en Bretagne . .

Galerie Raymond Hains 9 Esplanade Georges Pompidou Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 56 36

