Exposition Salon du Pastel Place Henry Dunant Graveson

Du 14/02 au 22/02/2026 tous les jours de 14h à 18h30 et de 10h à 12h. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-22
2026-02-14
Exposition à la Maison des Arts.
L’Association A.M.E.L (Arts Matières Et Lumières) est heureuse de vous convier à son exposition à la Maison des Arts durant le Salon du Pastel.
Un rendez-vous unique pour découvrir le travail de plusieurs artistes passionnés.
Venez assister aux démonstrations le Lundi 16 Février et Vendredi 20 Février.
Ne manquez pas cette riche expérience culturelle à Graveson. .
Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.des.artistes.gravesonnais1@orange.fr
English :
Exhibition at the Maison des Arts.
L’événement Exposition Salon du Pastel Graveson a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence