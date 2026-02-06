Exposition Salon du Pastel Place Henry Dunant Graveson

Exposition Salon du Pastel

Du 14/02 au 22/02/2026 tous les jours de 14h à 18h30 et de 10h à 12h. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône

Exposition à la Maison des Arts.

L’Association A.M.E.L (Arts Matières Et Lumières) est heureuse de vous convier à son exposition à la Maison des Arts durant le Salon du Pastel.

Un rendez-vous unique pour découvrir le travail de plusieurs artistes passionnés.



Venez assister aux démonstrations le Lundi 16 Février et Vendredi 20 Février.



Ne manquez pas cette riche expérience culturelle à Graveson. .

Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association.des.artistes.gravesonnais1@orange.fr

Exhibition at the Maison des Arts.

