Exposition Sampliternellement de Émilie Beux Bourges

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges Cher

Plongez dans l’univers foisonnant d’Émilie BREUX, artiste plasticienne du Berry, une expérience artistique unique et captivante !

Entre dessin, sculpture et installation, ses œuvres mêlent humour, références classiques et culture populaire, brouillant les frontières entre le vrai et le faux, l’évident et l’ambigu.

Une expérience artistique qui joue avec les codes, les techniques et les médiums pour créer un univers unique.

Attention Fermeture pendant les vacances d’automne, du 20 octobre au 2 novembre .

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 11 88 contact.latransversale@gmail.com

Immerse yourself in the abundant universe of Émilie BREUX, a visual artist from Berry, a unique and captivating artistic experience!

Tauchen Sie ein in das überbordende Universum von Emilie BREUX, einer bildenden Künstlerin aus dem Berry. Eine einzigartige und fesselnde künstlerische Erfahrung!

Immergetevi nell’universo brulicante di Émilie BREUX, artista visiva di Berry, un’esperienza artistica unica e accattivante!

Sumérjase en el universo de Émilie BREUX, artista visual de Berry, ¡una experiencia artística única y cautivadora!

