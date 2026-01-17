Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière La Maison Nugues Romans-sur-Isère jeudi 2 avril 2026.
Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Mes créations invitent à explorer un chemin intérieur où l’art devient un espace de contemplation et de transmission.
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
My creations invite us to explore an inner path where art becomes a space for contemplation and transmission.
L’événement Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme