Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Mes créations invitent à explorer un chemin intérieur où l’art devient un espace de contemplation et de transmission.

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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

My creations invite us to explore an inner path where art becomes a space for contemplation and transmission.

L’événement Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme