EXPOSITION SANDRINE CLAVEYROLAT Castelnou dimanche 2 novembre 2025.

Place du Chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

C’est à partir du 10 juillet que vous pourrez découvrir l’exposition d’aquarelles “Murmures des choses” de Sandrine Claveyrolat, qui exposera ses œuvres au Château de Castelnou jusqu’au 02 novembre.

Sandrine Claveyrolat est aquarelliste, elle vit e…

.

Place du Chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20

English :

From July 10, you can discover the watercolor exhibition Murmures des choses? by Sandrine Claveyrolat, who will be exhibiting her work at Château de Castelnou until November 02.

Sandrine Claveyrolat is a watercolorist who lives and…

German :

Ab dem 10. Juli können Sie die Aquarellausstellung « Murmures des choses » von Sandrine Claveyrolat sehen, die ihre Werke bis zum 2. November im Château de Castelnou ausstellen wird.

Sandrine Claveyrolat ist eine Aquarellmalerin, die in Frankreich lebt.

Italiano :

Dal 10 luglio, potrete scoprire la mostra di acquerelli Murmures des choses? di Sandrine Claveyrolat, che esporrà le sue opere al Castello di Castelnou fino al 2 novembre.

Sandrine Claveyrolat è un’acquerellista che vive e lavora a…

Espanol :

A partir del 10 de julio, podrá descubrir la exposición de acuarelas Murmures des choses? de Sandrine Claveyrolat, que expondrá sus obras en el castillo de Castelnou hasta el 2 de noviembre.

Sandrine Claveyrolat es una acuarelista que vive y trabaja en…

