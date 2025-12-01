Exposition SANFOURCHE ET L‘ÉCRITURE Galerie Vincent Pécaud Limoges

Exposition SANFOURCHE ET L‘ÉCRITURE

Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2026-01-29 19:00:00

2025-12-10

Venez découvrir l’exposition consacré à Sanfourche, l’un des grands artistes du mouvement Art Brut/ Art Singulier (avec Chaissac, Dubuffet).

Sanfourche est un artiste-peintre doué pour la poésie et le genre épistolaire. Nombreux écrits portés sur ses peintures. C’est aussi un collectionneur (de livres notamment). Il ose écrire à Jean Dubuffet à qui il expose sa volonté de vivre du produit de ses peintures. Il s’en suit une abondante correspondance (de 14 années) qui s’arrêtera brutalement au décès de J. Dubuffet en 1985.

