À travers douze panneaux, l’exposition explore le fonctionnement du cycle menstruel, les différents types de protections menstruelles, les émotions et sensations ressenties, la gestion des douleurs, et les idées reçues qui alimentent le tabou autour des règles. Chaque panneau, illustré par Mirion Malle, est accompagné de témoignages et de contenus bonus à scanner. Un quizz final récapitule l’ensemble des savoirs présentés. Le Centre Hubertine Auclert est le Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. Il a pour principaux objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Conçue par le Centre Hubertine Auclert, cette exposition évoque les informations importantes à savoir sur les règles .

Du mardi 24 février 2026 au mercredi 04 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-24T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/exposition-sang-pour-sang-regles



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire

