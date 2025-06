Exposition « Sans Titre » SHORUM du Lieu-Dit Bonnay-Saint-Ythaire 27 juillet 2025 07:00

Début : 2025-07-27

fin : 2025-10-31

L’exposition Sans-titre croise des identités et des savoirs faire dans un écosystème alternatif de production et de diffusion d’art visuels dans une grange en plein champ, le SHORUM du Lieu-Dit.

4 artistes, deux femmes et deux hommes remettant en question des pratiques et des formes anciennes à travers la sculpture, le modelage, les dessin et la peinture.

« Sans-titre » une exposition de Marie Revillot, Nitsa Meletopoulos, Pier Sparta, Yassine Zaiat au SHORUM du Lieu Dit (association la commune) actif depuis 2007 en milieu rural, participe à inscrire dans l’imaginaire collectif d’autres récits en produisant et diffusant des arts visuels hors des centres habituels dans des espaces où la culture est peu présente.

À Travers des expositions regroupant des artistes locaux, nationaux et au-delà, aux parcours et aux pratiques distinctes. Questionnant notre temps, pour créer autant de liens et de réflexions possibles entre artistes engagés dans des pratiques exigeantes et des publics éloignés des centres de productions habituels.

Nos actions sont motivées par le désir de partage et d’échanges, d’ouverture vers l’inconnu. Nous accueillons et mettons à disposition dans des environnements propices de possibles clefs de lecture pour favoriser les dialogues, inventer de nouveaux langages, adaptés à notre temps, favorisant l’émergence d’identités nouvelles, perdues ou oubliées.

À travers l’art nous ramenons de l’enchantement.

Vernissage dimanche 27 juillet à partir de 15h, collations gourmandes, buvette et DJ SET .

SHORUM du Lieu-Dit Besseuil

Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 39 71 87 lieudit@gmail.com

