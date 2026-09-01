Informations pratiques

Péronne

Exposition « Santerre, au fil de la mémoire »

Rue Saint-Denis Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-09-17

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

En 2020, Sébastien écrivain et Benjamin photographe ont investi le Santerre Haute Somme, dans le cadre d’une résidence artistique. Cela a abouti sur la conception d’une exposition intitulée « Une saison en Santerre ». En 2026, ces deux artistes sont revenus travailler avec des élèves de Première spécialité Arts Plastiques du lycée Pierre Mendès France de Péronne. Tous ensemble, ils ont conçu une exposition intitulée « Santerre au fil de la mémoire », qu’ils vous invitent à découvrir.

La réservation est obligatoire auprès de l’établissement : jerome-thierry.lenouvel@ac-amiens.fr

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

En 2020, Sébastien écrivain et Benjamin photographe ont investi le Santerre Haute Somme, dans le cadre d’une résidence artistique. Cela a abouti sur la conception d’une exposition intitulée « Une saison en Santerre ». En 2026, ces deux artistes sont revenus travailler avec des élèves de Première spécialité Arts Plastiques du lycée Pierre Mendès France de Péronne. Tous ensemble, ils ont conçu une exposition intitulée « Santerre au fil de la mémoire », qu’ils vous invitent à découvrir.

La réservation est obligatoire auprès de l’établissement : jerome-thierry.lenouvel@ac-amiens.fr .

Rue Saint-Denis Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

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English :

As part of the 2026–2027 program of Les Imaginaires, the PETR Cœur des Hauts-de-France invites you on a journey through the cities, towns, and villages of Santerre Haute Somme to share moments of stillness with you.

In 2020, Sébastien, a writer, and Benjamin, a photographer, spent time in the Santerre Haute Somme region as part of an artist residency. This led to the creation of an exhibition titled “A Season in Santerre.” In 2026, these two artists returned to work with students in the Visual Arts track of the Pierre Mendès France High School in Péronne. Together, they created an exhibition titled “Santerre Through the Lens of Memory,” which they invite you to explore.

Reservations are required and can be made by contacting the school: jerome-thierry.lenouvel@ac-amiens.fr

L’événement Exposition « Santerre, au fil de la mémoire » Péronne a été mis à jour le 2026-09-10 par OT HAUTE SOMME PERONNE