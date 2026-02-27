Exposition SANZEN SAKURA Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy
Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-26
2026-04-11
Sakura signifie cerisier en japonais. Les fleurs de cet arbre, sont par nature l’éveil d’un renouveau du printemps. Sanzen veut dire revitaliser le corps et l’esprit, s’émouvoir vers le nouvel élan d’un monde rempli de mystères. On peut du regard ressentir cette présence authentique et véritable dans le monde où nous vivons. Les peintures sont ici à l’image de cette énergie poétique du printemps, pleines de ressources pour créer de l’imagination. Patrick LE CLERCK exprime dans ses créations, le ressenti de la profondeur intérieure de notre vision intime. .
Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr
