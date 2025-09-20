Exposition « Sape & Studio » Espace Linné Roubaix

Exposition « Sape & Studio » Espace Linné Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Sape & Studio » Samedi 20 septembre, 13h30 Espace Linné Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’exposition Sape & Studio explore, à travers les photographies de Malick Sidibé et Baudouin Mouanda, l’art de se mettre en scène et de s’affirmer par le style vestimentaire.

Espace Linné 277 avenue Linné, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France L’Espace Linné, équipement

municipal situé au cœur du Nouveau

Roubaix, propose depuis 2007 des

activités pour tous.

Journées européennes du patrimoine 2025

Exposition « Sape & Studio » (c) Ville de Roubaix