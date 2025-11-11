Exposition Sapin de Noël

Chanteloup Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20

fin : 2026-01-03

2025-12-20

Entrez dans la magie de Noël ! Pénétrez au cœur du château à la découverte du sapin de Noël et de son évolution, depuis les Vikings jusqu’à nos jours.

Profitez également des extérieurs du château, du Musée du cidre et de la dégustation des produits du Domaine.

Horaire 14h à 18h .

Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

