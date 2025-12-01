Exposition sapins insolites, jeux et jouets Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould
Exposition sapins insolites, jeux et jouets Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould mercredi 10 décembre 2025.
Exposition sapins insolites, jeux et jouets
Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Tout public
Exposition sapins insolites, jeux et jouets au musée d’art et d’histoire. .
Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
English : Exposition sapins insolites, jeux et jouets
L’événement Exposition sapins insolites, jeux et jouets Sainte-Menehould a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne