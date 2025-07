Exposition Sara, la mémoire de l’eau de Vanessa Gilles Galerie Anne Clergue Arles

Exposition Sara, la mémoire de l’eau de Vanessa Gilles Galerie Anne Clergue Arles jeudi 11 septembre 2025.

Du 11/09 au 11/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Vernissage le jeudi 11 septembre, de 18h à 21h. Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles Bouches-du-Rhône

Anne Clergue a le plaisir de présenter le travail de Vanessa Gilles, Sara, la mémoire de l’eau, une exposition qui s’attache au sacré, à travers la figure emblématique de Sara la Noire, sainte vénérée par le peuple tsigane aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Photographe et artiste textile, Vanessa Gilles tisse depuis longtemps un lien profond avec cette communauté. Son regard sensible capte la puissance des ex-voto offerts à Sara chapelets, croix, capes multicolores… Autant de témoignages d’une foi vivante, mêlant mémoire intime et spiritualité collective.



L’exposition explore les origines de Sara et les récits multiples qui l’entourent, entre légende orale et tradition écrite était-elle dans la barque des Saintes Maries ou celle qui les accueillit à terre ? En écho à cette traversée mythique, le manteau de Sara flotte comme un guide sur les eaux méditerranéennes, symbole de protection et de renaissance.



Présentés comme des sanctuaires textiles, les tirages sur soie grandeur nature reprennent les capes cérémonielles de la procession du 24 mai, confiées par l’église des Saintes-Maries-de- la-Mer. Ces reliques contemporaines, à la croisée de la photographie et de l’art sacré, sont accompagnées de portraits de femmes et d’enfants tsiganes immergés dans les eaux rituelles de la plage.



À travers cette installation, Vanessa Gilles interroge la mémoire collective du peuple tsigane,

la transmission des récits et le lien sacré entre l’eau, la foi et l’exil .

Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 86 24 02 anneclergue@gmail.com

English :

Anne Clergue is pleased to present the work of Vanessa Gilles, Sara, la mémoire de l’eau, an exhibition that focuses on the sacred, through the emblematic figure of Sara la Noire, the saint venerated by the Gypsy people at Saintes-Maries-de-la-Mer.

German :

Anne Clergue freut sich, die Arbeit von Vanessa Gilles, Sara, la mémoire de l’eau, zu präsentieren, eine Ausstellung, die sich mit dem Heiligen beschäftigt, anhand der emblematischen Figur von Sara la Noire, der Heiligen, die vom Zigeunervolk in Saintes-Maries-de-la-Mer verehrt wird.

Italiano :

Anne Clergue è lieta di presentare l’opera di Vanessa Gilles, Sara, la mémoire de l’eau, una mostra che si concentra sul sacro, attraverso la figura emblematica di Sara la Noire, la santa venerata dal popolo gitano a Saintes-Maries-de-la-Mer.

Espanol :

Anne Clergue se complace en presentar la obra de Vanessa Gilles, Sara, la mémoire de l’eau, una exposición centrada en lo sagrado, a través de la figura emblemática de Sara la Noire, la santa venerada por el pueblo gitano en Saintes-Maries-de-la-Mer.

