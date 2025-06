EXPOSITION SARAH DESTEUQUE Saint-Jean-de-Buèges 5 juillet 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION SARAH DESTEUQUE Château de Baulx Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-17

2025-07-05

Depuis 1995, l’association Goupil Connexion œuvre pour la faune sauvage à travers soins vétérinaires, sensibilisation et préservation de la biodiversité, un engagement documenté depuis 2019 par un travail photographique dédié.

« L’association Goupil connexion a été créée en 1995 par un groupe de personnes passionnées par la faune sauvage, dont Marie-Pierre Puech, vétérinaire fondatrice et fervente militante de la biodiversité. En 2008, Face à l’urgence écologique, l’Hôpital de la Faune Sauvage s’installe à Laroque dans l’Hérault en France. […] Vétérinaires, services civiques et bénévoles agissent sur différents fronts, de l’urgence médicale à des actions de sensibilisation. […] Depuis 2019, ce travail photographique documente l’engagement humain vis-à-vis de l’animal non-humain. Il tend à rendre visible la mobilisation humaine qui sauvegarde des espèces sauvages, qui préserve la biodiversité et qui informe des nuisances de l’homme sur son milieu naturel. » .

Château de Baulx

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie contact@les-compagnons-de-tras-castel.fr

English :

Since 1995, the Goupil Connexion association has been working for wildlife through veterinary care, awareness-raising and biodiversity preservation, a commitment documented since 2019 by a dedicated photographic work.

German :

Seit 1995 setzt sich der Verein Goupil Connexion ?durch tierärztliche Versorgung, Aufklärung und den Erhalt der Biodiversität für Wildtiere ein, ein Engagement, das seit 2019 durch eine eigene Fotoarbeit dokumentiert wird.

Italiano :

Dal 1995, l’associazione Goupil Connexion si occupa di aiutare la fauna selvatica fornendo cure veterinarie, sensibilizzando l’opinione pubblica e preservando la biodiversità. Dal 2019, questo impegno è documentato in un lavoro fotografico dedicato.

Espanol :

Desde 1995, la asociación Goupil Connexion trabaja en favor de la fauna salvaje proporcionando cuidados veterinarios, sensibilizando y preservando la biodiversidad. Desde 2019, este compromiso se documenta en un trabajo fotográfico dedicado.

