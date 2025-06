Exposition Sarah Teulet Schmirlab Metz 4 juillet 2025 00:00

Exposition de sérigraphies.

Sarah Teulet est artiste sérigraphe, formée à l’université d’Arts plastiques de Strasbourg en 1991, elle intègre en 2017 l’atelier de sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts, à Paris XIVème.

Aujourd’hui, implantée dans son atelier au cœur des Vosges, elle étudie, représente et réalise des images qui interrogent sur la place de l’être humain dans son environnement naturel et social.

Sa spécificité est de maîtriser la production de ses images dans sa globalité en allant de l’étude via la phase de croquis jusqu’à l’auto-édition de sérigraphies en séries limitées.

Le travail en atelier est primordial pour elle, c’est là que les idées s’agrègent avec la pratique pour donner forme aux futures créations, nouvelles superpositions de couleurs, nouveaux effets de transparence; la pratique se perfectionne petit à petit et permet une plus grande maîtrise de la conception des images.

Vernissage le 04 juillet 2025 à 18h30Tout public

English :

Exhibition of silkscreen prints.

Sarah Teulet is a silkscreen artist who trained at the University of Fine Arts in Strasbourg in 1991. In 2017, she joined the silkscreen workshop at the Grande Masse des Beaux Arts, in the 14th arrondissement of Paris.

Today, based in her studio in the heart of the Vosges mountains, she studies, depicts and creates images that question the place of human beings in their natural and social environment.

What sets her apart is that she has complete control over the production of her images, from the study via the sketching phase to the self-publishing of limited edition serigraphs.

Working in the studio is essential for her, as it is here that ideas come together with practice to give shape to future creations, new superimpositions of color, new effects of transparency; the practice is perfected little by little and allows greater mastery of image design.

Opening on July 04, 2025 at 6:30pm

German :

Ausstellung von Siebdrucken.

Sarah Teulet ist Siebdruckkünstlerin. Sie wurde 1991 an der Universität für Bildende Künste in Straßburg ausgebildet und trat 2017 in das Siebdruckatelier der Grande Masse des Beaux Arts in Paris XIV. ein.

Heute, in ihrem Atelier im Herzen der Vogesen, studiert, repräsentiert und realisiert sie Bilder, die den Platz des Menschen in seiner natürlichen und sozialen Umgebung hinterfragen.

Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie die Produktion ihrer Bilder in ihrer Gesamtheit beherrscht und von der Studie über die Skizzenphase bis hin zum Selbstverlag von Siebdrucken in limitierter Auflage reicht.

Die Arbeit im Atelier ist für sie von größter Bedeutung, da sich hier die Ideen mit der Praxis verbinden, um den zukünftigen Kreationen Form zu verleihen, neue Farbüberlagerungen, neue Transparenzeffekte.

Vernissage am 04. Juli 2025 um 18.30 Uhr

Italiano :

Mostra di serigrafie.

Sarah Teulet è una serigrafista che si è formata all’Università di Belle Arti di Strasburgo nel 1991. Nel 2017 è entrata a far parte del laboratorio di serigrafia della Grande Masse des Beaux Arts, nel 14° arrondissement di Parigi.

Oggi, con sede nel suo studio nel cuore delle montagne dei Vosgi, studia, rappresenta e produce immagini che mettono in discussione il posto degli esseri umani nel loro ambiente naturale e sociale.

Ciò che la contraddistingue è il completo controllo sulla produzione delle sue immagini, dallo studio iniziale alla fase di schizzo, fino all’autoproduzione di serigrafie in edizione limitata.

Il lavoro in studio è essenziale per lei, dove le idee si fondono con la pratica per dare forma alle creazioni future, a nuove sovrapposizioni di colori, a nuovi effetti di trasparenza; la pratica si perfeziona poco a poco e permette un maggiore controllo sulla progettazione delle immagini.

Inaugurazione il 04 luglio 2025 alle ore 18.30

Espanol :

Exposición de serigrafías.

Sarah Teulet es una artista serigrafista formada en la Universidad de Bellas Artes de Estrasburgo en 1991. En 2017, se incorporó al taller de serigrafía de la Grande Masse des Beaux Arts, en el distrito 14 de París.

Hoy en día, con sede en su estudio en el corazón de las montañas de los Vosgos, estudia, representa y produce imágenes que cuestionan el lugar de los seres humanos en su entorno natural y social.

Lo que la distingue es que controla totalmente la producción de sus imágenes, desde el estudio inicial, pasando por la fase de boceto, hasta la autoedición de serigrafías de edición limitada.

El trabajo en el estudio es esencial para ella, donde las ideas se unen a la práctica para dar forma a futuras creaciones, nuevas superposiciones de colores, nuevos efectos de transparencia; la práctica se perfecciona poco a poco y permite un mayor control sobre el diseño de las imágenes.

Inauguración el 04 de julio de 2025 a las 18h30

