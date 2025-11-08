Exposition Sautize ! Place Harrismendi Arbonne

Exposition Sautize !

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Les sculptures présentées à la Benoîterie d’Arbonne empruntent à différents cycles de travail de SAUTIZE.

On reconnaitra dans ces sculptures les univers et des formes récurrentes qui nourrissent le travail de l’artiste, l’alliance du bois et du fer, les couleurs du ciel et de la mer, les formes chaloupées, la verticalité du point de vue, les figures aériennes, les fragiles équilibres, les angles fiers qui corrigent les lignes étirées, les cadrans du temps suspendu…

Exposition du 6 au 23 novembre.

Vernissage le 7 novembre à 18h. .

