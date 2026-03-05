Exposition Sauvage et naturel Le Bout du Pont La Gacilly

Exposition Sauvage et naturel

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly Morbihan

Début : 2026-03-14

fin : 2026-05-03

Nous marchons sur une terre qui respire et nous ne l’entendons plus. Nos corps, pourtant, savent encore cette porosité secrète entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure.

La peinture de Véronique Egloff est réalisée comme une leçon silencieuse. Elle ne prêche pas — elle montre. Elle capte ces instants où la peau devient membrane, où l’humain n’est plus un spectateur, mais un participant du grand corps vivant. Ici, la peinture n’est pas un objet c’est un acte de réconciliation. Un geste pour défaire nos certitudes, nos habitudes d’extraction et de domination.

Les formes s’étirent comme des racines cherchant l’eau, les couleurs saignent, les représentations écosystémiques souvent de taille XXL ne distinguent plus où commence l’humain et où finit le paysage. Tout est échange.

Ce travail immersif est une proposition pour renouer avec l’attention. Apprendre à voir autrement — non plus comme des maîtres, mais comme des élèves du vivant. Reconsidérer les signaux et les branchements subtils.

Laissons nos yeux se faire guider par ce qui, en nous, reconnaît encore la langue des feuilles et des pierres. Laissons la peau du monde respirer en nous

Véronique Egloff

Ouvert mercredi et vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 18h .

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 47 57

