Exposition Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée) Cahors

Exposition Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée)

185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Début : 2025-11-13

fin : 2025-12-04

2025-11-13

Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée) un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée, à travers l’œil de photographes embarqués et par les témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis à bord.

185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 40 69 25 92 cahors@lacimade.org

English :

Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée): a human view of the drama unfolding in the Mediterranean, through the eyes of onboard photographers and the testimonies of survivors and rescue sailors gathered on board.

German :

Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée): Ein menschlicher Blick auf das Drama, das sich im Mittelmeer abspielt, durch die Augen der Fotografen an Bord und durch die Aussagen von Überlebenden und Rettungsschwimmern, die an Bord gesammelt wurden.

Italiano :

Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée): una prospettiva umana sul dramma che si sta svolgendo nel Mediterraneo, attraverso gli occhi dei fotografi di bordo e le testimonianze dei sopravvissuti e dei marinai soccorritori raccolti a bordo.

Espanol :

Sauver Protéger Témoigner (SOS Méditerranée): una perspectiva humana del drama que se desarrolla en el Mediterráneo, a través de los ojos de los fotógrafos de a bordo y los testimonios de los supervivientes y marineros de rescate reunidos a bordo.

