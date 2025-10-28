Exposition « Savez-vous planter les choux ? » de Pauline Kalioujny Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour

Exposition « Savez-vous planter les choux ? » de Pauline Kalioujny Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour mardi 28 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T15:00 – 2025-10-28T19:00

Fin : 2025-11-13T15:00 – 2025-11-13T19:00

Une exposition de Pauline Kalioujny tirée de son dernier album Savez-vous planter les choux ?. Elle y reprend la comptine pour sensibiliser les enfants à l’agriculture intensive et aux dangers des pesticides. On a le plaisir d’admirer la maîtrise de l’encre acrylique et posca sur papier aquarelle.

Médiathèque de Fontaine-Etoupefour Allée du Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fontaine-etoupefour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 26 30 32 »}]

Venez découvrir les dessins originaux de l’autrice-illustratrice Pauline Kalioujny à la médiathèque de Fontaine-Étoupefour. exposition