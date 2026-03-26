Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – EUR

adulte accompagnant enfant de moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-04-01

Prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail

Du 1er avril au 5 juillet

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

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English : Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre

Exceptional loan from the Musée d’Orsay, as part of the ‘100 Works That Tell the Story of Work’ initiative

From April 1 to July 5

L’événement Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes