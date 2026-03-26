Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 1 avril 2026.
Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : 4 – 4 – EUR
adulte accompagnant enfant de moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-04-01
Prêt exceptionnel du musée d’Orsay, dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail
Du 1er avril au 5 juillet
.
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
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English : Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre
Exceptional loan from the Musée d’Orsay, as part of the ‘100 Works That Tell the Story of Work’ initiative
From April 1 to July 5
L’événement Exposition Savoir-faire et faire savoir De l’usine à l’œuvre Valréas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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