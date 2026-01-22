Exposition Scène de crime Médiathèque L’Alpha Angoulême
Exposition Scène de crime Médiathèque L’Alpha Angoulême mardi 10 février 2026.
Exposition Scène de crime
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Lundi 2026-02-10
fin : 2026-02-21
2026-02-10
Cette exposition présente les techniques utilisées par différents laboratoires de recherche pour la résolution d’enquêtes criminelles.
Chacun des panneaux présente un laboratoire spécifique avec ses techniques.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
This exhibition presents the techniques used by various research laboratories to solve criminal investigations.
Each panel presents a specific laboratory and its techniques.
