Exposition Scène de crime Médiathèque L’Alpha Angoulême

Exposition Scène de crime

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-10

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-10

Cette exposition présente les techniques utilisées par différents laboratoires de recherche pour la résolution d’enquêtes criminelles.



Chacun des panneaux présente un laboratoire spécifique avec ses techniques.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition presents the techniques used by various research laboratories to solve criminal investigations.



Each panel presents a specific laboratory and its techniques.

L’événement Exposition Scène de crime Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême