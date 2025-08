Exposition Scène d’un monde flottant Galerie Rouge Pont-l’Abbé

Exposition Scène d’un monde flottant Galerie Rouge Pont-l’Abbé vendredi 8 août 2025.

Exposition Scène d’un monde flottant

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 15:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Scène d’un monde flottant, images de Ronan Le Berre

Exposition dédiée à

Jean Lou Dantec, Luc Blanchard et Gabrielle Maillet.

remerciements :

Anne Marie Gloaguen, Alain Blankaer et toute l’équipe de la Galerie Rouge.

_______________

La première idée (hypothèse) d’exposition était de prendre

mes 23 années de travail photographique dans le pays bigouden

pour construire une histoire, une scénographie, un truc, quelque

chose …

Les 23 années de photographie sont devenues 24 années …

_______________

2025, je me suis inscrit à l’INSEE comme artiste auteur.

(je ne suis ni artiste, ni auteur, juste un intermédiaire …)

2025, je vais quitter ma maison atelier de Landudal.

C’est l’endroit où j’ai produit toutes mes images.

Je me définis comme un imagier.

Je peins, dessine, plie, colle, photographie, etc. je bricole

des images. L’original (de mon point de vue) c’est l’image mise en

page, présentée et proposée au public (image prototype ?).

Cela correspond de fait à mes w-hebdomadaires.

Depuis le 05 janvier 2000, j’envoie par courriel une ou

plusieurs images à des amis et autres correspondants les w-

hebdomadaires.

_______________

Je ne peux imaginer un monde où les manuscrits des écrivains

existeraient en un seul exemplaire.

Je fais des multiples.

_______________

Quitter Landudal et exposer ici à la Galerie Rouge en même

temps m’a amené à une introspection sur mon travail. Je produis des

images et encore des images, comme si seule l’image suivante était

la raison d’être.

Mes 25 années de productions se résument, se concrétisent

peut-être dans mes w-hebdomadaires ? Je ne fais pas des images, je

fais des w-hebdomadaires avec mes images ?

_______________

J’aurais pu, dû présenter, proposer, une sélection tirée,

extraite des 25 années de w-hebdomadaires proposées sur la toile.

J’aurais pu déplacer mon atelier dans la galerie et proposer les

potentiels w-hebdomadaires à venir.

L’exposition que je vous propose est pour moi une opportunité

d’expérimenter, de voir, de ressentir si l’ensemble d’une année de w-

hebdomadaires peut faire sens et être cohérent .

Un peu comme présenter le chapitre d’un livre, l’épisode d’une

série… je vous présente la 25 ème saison de ma w-hebdomadaire.

_______________

Dans la maison atelier mes images de contrôle sont

scotchées au mur ou sur la porte de façon temporaire, transitoire.

Je n’aime pas encadrer, ni accrocher, ni fixer mes images aux

murs, elles perdent (c’est ma sensation) leur dynamisme (pas le bon

mot), elles se figent …

L’avantage des cadres de petits formats ils peuvent se poser

sur un bahut, une bibliothèque, garder leur mobilité, transités d’un

lieu à un autre.

_______________

En 1998 à Lesmel en Plogonnec (aujourd’hui La Ligne 21)

pour répondre à l’invitation de Corinne et Emmanuel Bourgeau, j’avais

présenté une installation Voyage en union soviétique . Les images

en recto verso étaient suspendues au milieu de la pièce.

Je reprends et adapte ici cette scénographie, les images :

fruits de mon travail, sont suspendues accrochées à une structure en

bois (d’arbre). Vous pouvez les regarder, les ramasser, les collecter.

Elles sont libres dans leur rotation et en fonction de votre point

d’observation, elles se lient (se délient) entre elles.

Elles sont des Scènes d’un monde flottant (titre d’un livre

de Kenneth White (1936, 2023) édité par Grasset en 1983) .

_______________

Le panneau [< droite ou gauche >] à l’entrée vous empêche

d’accéder directement au centre de la pièce, il vous dirige vers ce

texte et vous oblige à passer par les coursives pour entrer dans la

forêt . Il nous rappelle que notre point de vue dépend toujours

d’un choix.

_______________

La deuxième salle comprend toutes les w-hebdomadaires qui

ne pouvaient prendre place sous la tonnelle et aussi quelques livres

qui ont marqué mon travail. .

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Scène d’un monde flottant Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud