Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le groupe folklorique l’Escolo de la Ribo propose une exposition sur des scènes d’antan et les métiers d’hier, la Provence et ses costumes d’antan.

Les métiers anciens seront mis à l’honneur comme les bugadières au lavoir, leurs tissus et leurs dentelles, les poissonnières et les pêcheurs à La Ciotat, les paysans avec les métiers des champs.

L’Escolo de la Ribo exposera des mannequins représentant certaines scènes de la vie quotidienne des temps anciens comme le travail dans les champs, le travail de la mer, la famille, la lessive..

L’Escolo de la Ribo par toutes ces scènes représentant ces vieux métiers voue un réel désir de concentrer, de perpétuer une volonté et une vision du temps jadis. Une exposition qui s’annonce riche en costumes et accessoires d’époque.

Maintenir et transmettre les traditions et la culture provençale aux plus jeunes et à tous les amoureux de la Provence est l’objectif de l’Escolo de la Ribo.

L’Escolo de la Ribo animera l’inauguration de l’exposition par des danses et des chants provençaux. .

Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Escolo de la Ribo folklore group is putting on an exhibition of scenes from yesteryear and the trades of yesteryear, as well as Provence and its costumes of yesteryear.

German :

Die Folkloregruppe l’Escolo de la Ribo bietet eine Ausstellung über Szenen aus früheren Zeiten und Berufe von gestern, die Provence und ihre Kostüme von früher.

Italiano :

Il gruppo folcloristico Escolo de la Ribo sta allestendo un’esposizione di scene e mestieri di un tempo, nonché della Provenza e dei suoi costumi di un tempo.

Espanol :

El grupo folclórico Escolo de la Ribo organiza una exposición de escenas de antaño y de los oficios de antaño, así como de la Provenza y sus trajes de antaño.

