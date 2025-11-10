Exposition Scènes de foires Mairie Salle des Mariages Dignac

Mairie Salle des Mariages 3 place du champ de foire Dignac Charente

Plongez au cœur du XXᵉ siècle avec l’exposition Scènes de foires , proposée par les Archives départementales : une sélection de cartes‑postales qui immortalisent les grandes foires, marchés et fêtes populaires.

Mairie Salle des Mariages 3 place du champ de foire Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 30 35

English :

Immerse yourself in the heart of the 20th century with the exhibition Scènes de foires , presented by the Archives départementales: a selection of postcards immortalizing the great fairs, markets and popular festivals of the time?

German :

Tauchen Sie mit der Ausstellung ?Scènes de foires? des Archives départementales in das 20. Jahrhundert ein: eine Auswahl von Postkarten, die die großen Messen, Märkte und Volksfeste festhalten

Italiano :

Un viaggio nel cuore del XX secolo con la mostra Scene di fiera , organizzata dagli Archives départementales: una selezione di cartoline che immortalano le principali fiere, i mercati e le feste popolari..

Espanol :

Viaje al corazón del siglo XX con la exposición Escenas de ferias , organizada por los Archives départementales: una selección de postales que inmortalizan grandes ferias, mercados y fiestas populares..

