Exposition Scènes de front Souchez

Exposition Scènes de front

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

L’exposition Scènes de front questionne les codes de représentation de la guerre une photographie mise en scène, prise sur le front avec de vrais soldats, peut-elle être considérée comme une image fidèle de la guerre, ou relève-t-elle d’une construction entièrement fictive ?

Le photographe Youry BILAK s’est lancé un défi de taille. Il est allé sur le front ukrainien avec, en poche, une sélection des plus célèbres icônes de l’Histoire de l’art. Son but ? mettre en scène ces œuvres avec les soldats ukrainiens.

L’espace d’un instant, Youry reprend son costume de metteur en scène et invite les soldats à une brève parenthèse esthétique, pour les capturer dans une image intemporelle qui, il l’espère, vivra une éternité. Car s’il y a bien une quête du photographe dans ce projet, c’est la recherche de l’image intemporelle, celle qui ne finira pas à la poubelle comme un journal que l’on consomme sans y prêter attention.

Ces 24 icônes d’histoire de l’art choisies ont traversé des siècles et sont parmi les plus célèbres des œuvres picturales du monde occidental. Avec Scènes de front, Youry s’est donné l’ambition d’offrir aux soldats ukrainien la même postérité. .

102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

The exhibition Scenes from the Front questions the codes of war representation: can a staged photograph, taken on the front with real soldiers, be considered a faithful image of war, or is it an entirely fictitious construction?

German :

Die Ausstellung Frontszenen hinterfragt die Darstellungscodes des Krieges: Kann eine inszenierte Fotografie, die an der Front mit echten Soldaten aufgenommen wurde, als wahrheitsgetreues Abbild des Krieges angesehen werden oder ist sie eine völlig fiktive Konstruktion?

Italiano :

La mostra Scene dal fronte mette in discussione i codici di rappresentazione della guerra: una fotografia inscenata, scattata al fronte con soldati veri, può essere considerata un’immagine fedele della guerra o è una costruzione interamente fittizia?

Espanol :

La exposición Escenas del frente cuestiona los códigos de representación de la guerra: ¿puede una fotografía escenificada, tomada en el frente con soldados reales, considerarse una imagen fiel de la guerra, o se trata de una construcción totalmente ficticia?

