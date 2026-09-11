Exposition scènes et sauves | Journées du Patrimoine Église Saint-Nicolas Caen

Informations pratiques

Caen

Exposition scènes et sauves | Journées du Patrimoine

Église Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendre visibles les invisibles, donner la parole aux femmes artistes et artisanes de Normandie. Une dizaine de créatrices de la Région vous proposeront leurs oeuvres (photographie, dessin, BD, Alice…

Rendre visibles les invisibles, donner la parole aux femmes artistes et artisanes de Normandie. Une dizaine de créatrices de la Région vous proposeront leurs oeuvres (photographie, dessin, BD, peinture…)

Claire Bernezat, Alice Dufay, Agathe de Jeune et Chep, La Rach’,Lou Vandaele…

Des stands associatifs compléteront cette journée thématique: les associations Déploie tes Elles, Hauts les mots et le Planning familial.

Nous proposerons aussi un espace dédié aux échanges animé autour de la question de la place des femmes dans les arts et la culture ouvert à tous·tes, un espace d’expression libre dédié aux plus jeunes et une petite restauration locale proposée par Brüt Bakery. .

Église Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 91 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition scènes et sauves | Journées du Patrimoine

Bringing the invisible to light, giving a voice to women artists and craftspeople from Normandy. About ten female creators from the region will showcase their work (photography, drawing, comics, Alice?)

L’événement Exposition scènes et sauves | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer