Exposition scientifico-artistique Les failles du réel par l’A.R.F.E.D TARBES Tarbes

Exposition scientifico-artistique Les failles du réel par l’A.R.F.E.D

TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-02

fin : 2026-04-25

2026-03-02

L’A.R.F.E.D (amicale révélatrice des failles et d’expertise en décryptologie) invite à explorer les mystères des Pyrénées.

Leur récente enquête montre que la mystérieuse carte de Mont a révélé des failles entre notre monde et un monde autre .

Preuves sonores, photographies et dessins inédits sont présentés pour retracer cette enquête hors du commun.

Exposition à découvrir

– Lundi 14h-18h

– Mardi 14-19h

– Mercredi 10h-18h

– Jeudi, Vendredi, Samedi 10h-12h 14h-18h

Autour de l’exposition

Mardi 3 mars à 18h Conférence Les failles du réel

Tout public +11 ans

English :

A.R.F.E.D (amicale révélatrice des failles et d?expertise en décryptologie) invites you to explore the mysteries of the Pyrenees.

Their recent investigation shows that the mysterious map of Mont has revealed rifts between our world and an other world.

Sound evidence, photographs and unpublished drawings are presented to retrace this extraordinary investigation.

Exhibition to discover

– Monday 14h-18h

– Tuesday 2pm-7pm

– Wednesday 10h-18h

– Thursday, Friday, Saturday 10h-12h 14h-18h

Around the exhibition

Tuesday, March 3, 6pm: Lecture Les failles du réel ( The flaws of reality )

All public +11 years old

