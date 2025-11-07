Exposition scientifique et pédagogique Lignières

Exposition scientifique et pédagogique

Avec cette exposition interractive et pédagogique chez Fraise , découvrerz les enjeux de l’alimentation durable, adoptez des comportements alimentaires plus responsables et comprenez les avantages de la consommation issue d’une agriculture locale. Dès 6 ans.

17 ateliers interractifs et ludiques, 6 panneaux à manipuler, expérimenter, observer où petits et grands seront guidés vers le monde de l’alimentation durable. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 86 07 94 gael.bouchet@frmjccentre.org

English :

With this interactive and educational exhibition chez Fraise , discover the challenges of sustainable food, adopt more responsible eating habits and understand the advantages of eating locally-grown produce. Ages 6 and up.

German :

Mit dieser interraktiven und pädagogischen Ausstellung chez Fraise entdecken Sie die Herausforderungen einer nachhaltigen Ernährung, nehmen ein verantwortungsbewussteres Essverhalten an und verstehen die Vorteile des Konsums aus einer lokalen Landwirtschaft. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Con questa mostra interattiva ed educativa chez Fraise , scoprirete le sfide dell’alimentazione sostenibile, adotterete abitudini alimentari più responsabili e comprenderete i vantaggi del consumo di prodotti coltivati localmente. Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Con esta exposición interactiva y educativa chez Fraise , descubra los retos de la alimentación sostenible, adopte hábitos alimentarios más responsables y comprenda las ventajas de consumir productos cultivados localmente. Para niños a partir de 6 años.

