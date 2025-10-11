Exposition scientifique interactive Bienvenue chez Fraise » La Châtre

16 Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Depuis 25 ans, la Fédération Régionale des MJC du Centre organise une exposition scientifique interactive qui circule dans le Berry pendant l’année scolaire

Il s’agit d’ une exposition interactive animée par Gaël Bouchet, médiateur scientifique de la FRMJC Centre. Dans l’exposition, le visiteur est invité à manipuler, expérimenter, observer et comprendre les bénéfices d’une consommation responsable et locale. .

English :

For the past 25 years, the Fédération Régionale des MJC du Centre has organized an interactive scientific exhibition that travels around Berry during the school year

German :

Seit 25 Jahren organisiert die Fédération Régionale des MJC du Centre eine interaktive wissenschaftliche Ausstellung, die während des Schuljahres durch Berry wandert

Italiano :

Da 25 anni la Fédération Régionale des MJC du Centre organizza una mostra scientifica interattiva che gira per Berry durante l’anno scolastico

Espanol :

Desde hace 25 años, la Fédération Régionale des MJC du Centre organiza una exposición científica interactiva que recorre Berry durante el curso escolar

