Exposition scientifique où sont passés nos déchets ? Villemandeur

Exposition scientifique où sont passés nos déchets ? Villemandeur mercredi 15 octobre 2025.

Exposition scientifique où sont passés nos déchets ?

12 Rue Jodon Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-18

Exposition scientifique où sont passés nos déchets ?

Nos déchets disparaissent-ils vraiment ? Ou changent-ils seulement de forme ?

Venez le découvrir à travers une exposition passionnante qui montre comment de meilleures conditions de vie peuvent mener à un recyclage plus durable. Au programme des ateliers interactifs pour petits et grands, des panneaux pédagogiques clairs et ludiques, et un animateur passionné qui saura répondre à vos questions. Accessible dès 6 ans, idéale pour apprendre en s’amusant, seul, en famille ou entre amis. .

12 Rue Jodon Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 46 82

English :

Science exhibition: Where has our waste gone?

German :

Wissenschaftliche Ausstellung: Wo ist unser Müll geblieben?

Italiano :

Mostra scientifica: dove sono finiti i nostri rifiuti?

Espanol :

Exposición científica: ¿Adónde han ido a parar nuestros residuos?

L’événement Exposition scientifique où sont passés nos déchets ? Villemandeur a été mis à jour le 2025-10-10 par OT MONTARGIS