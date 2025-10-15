Exposition scientifique où sont passés nos déchets ? Villemandeur
Exposition scientifique où sont passés nos déchets ? Villemandeur mercredi 15 octobre 2025.
12 Rue Jodon Villemandeur Loiret
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-15 2025-10-18
Nos déchets disparaissent-ils vraiment ? Ou changent-ils seulement de forme ?
Venez le découvrir à travers une exposition passionnante qui montre comment de meilleures conditions de vie peuvent mener à un recyclage plus durable. Au programme des ateliers interactifs pour petits et grands, des panneaux pédagogiques clairs et ludiques, et un animateur passionné qui saura répondre à vos questions. Accessible dès 6 ans, idéale pour apprendre en s’amusant, seul, en famille ou entre amis. .
English :
Science exhibition: Where has our waste gone?
German :
Wissenschaftliche Ausstellung: Wo ist unser Müll geblieben?
Italiano :
Mostra scientifica: dove sono finiti i nostri rifiuti?
Espanol :
Exposición científica: ¿Adónde han ido a parar nuestros residuos?
