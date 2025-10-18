Exposition scolaire « La ville aux deux châteaux » et présentation exceptionnelle des tapisseries du Musée Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Exposition scolaire « La ville aux deux châteaux » et présentation exceptionnelle des tapisseries du Musée 18 et 19 octobre Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Dans le cadre de leur projet d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec le musée, trois classes de CM1-CM2 de Saint-Germain-en-Laye découvrent le dessin en plein air en imaginant les châteaux royaux.

Leurs dessins prolongent la longue tradition de représentation des châteaux illustrée par les tapisseries de la Manufacture des Gobelins présentées conjointement.

Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d'œuvres d'art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n'a depuis cessé de s'enrichir grâce aux donations des amateurs d'art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus

Exposition scolaire « La ville aux deux châteaux » puis présentation des tapisseries

© Musée municipal Ducastel-Vera