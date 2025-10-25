Exposition sculpteurs de Bretagne Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux

Exposition sculpteurs de Bretagne

Centre de Congrès 10 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Sculpteurs de Bretagne est une association qui permet la promotion et la solidarité des sculpteurs créateurs installés en Bretagne dans les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique.

Ses membres accèdent à un réseau artistique et sont accompagnés dans la diffusion et la valorisation de leur oeuvre.

Des artistes membres de l’association présentent une ou plusieurs oeuvres, supports de leur créativité déployée sur pierre, métal, bois, terre cuite, plâtre armé et autres combinaisons de matières et de techniques. .

