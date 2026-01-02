Exposition sculpture Boogie-woogie RANDONNAI Tourouvre au Perche

Exposition sculpture Boogie-woogie

RANDONNAI Association Culturelle de la Corne d’Or Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Initié dans le cadre d’un partenariat avec le Frac Normandie, le projet de

résidence Boogie-Woogie , pensé pour les résidents de la Corne d’Or par

l’artiste Romain Lepage, s’appuiera sur deux références qui lui sont chères le

périodique Arts & Architecture (revue prescriptrice du modernisme étatsuniens) et les dessins animés du studio UPA. Un premier volet sera consacré

à la médiation à travers une exposition d’œuvres de la collection du Frac

Normandie à l’espace culturel de la Corne d’Or. Un deuxième temps sera

ensuite dédié à des ateliers de pratiques artistiques et notamment de

construction en volume. Enfin, l’artiste contribuera à l’exposition finale en

créant des œuvres personnelles faisant échos au travail réalisé avec les

Cordiants.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17 (Sur réservation) .

RANDONNAI Association Culturelle de la Corne d’Or Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 84 99 91 mediation.ec@lacornedor.fr

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English : Exposition sculpture Boogie-woogie

L’événement Exposition sculpture Boogie-woogie Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche