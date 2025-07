Exposition sculpture » bronze ! » Galerie de l’Atelier Saint-Sozy

Galerie de l’Atelier 2 Rue des Jardins Saint-Sozy Lot

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-29 15:00:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

2025-07-29

Thomas Waroquier fait découvrir son travail à Saint-Sozy pour une exposition faisant la part belle aux techniques du bronze et de la céramique. Après deux éditions (2021 et 2023), Bronze à Saint-Sozy est de retour !

Galerie de l'Atelier 2 Rue des Jardins Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 7 60 14 41 39

English :

Thomas Waroquier brings his work to Saint-Sozy for an exhibition featuring bronze and ceramic techniques. After two editions (2021 and 2023), Bronze à Saint-Sozy is back!

German :

Thomas Waroquier zeigt seine Arbeit in Saint-Sozy im Rahmen einer Ausstellung, bei der die Bronze- und Keramiktechniken im Mittelpunkt stehen. Nach zwei Ausgaben (2021 und 2023) ist Bronze in Saint-Sozy wieder da!

Italiano :

Thomas Waroquier porta il suo lavoro a Saint-Sozy per una mostra dedicata alle tecniche del bronzo e della ceramica. Dopo due edizioni (2021 e 2023), torna Bronze à Saint-Sozy!

Espanol :

Thomas Waroquier lleva su obra a Saint-Sozy para una exposición que presenta técnicas de bronce y cerámica. Tras dos ediciones (2021 y 2023), vuelve Bronze à Saint-Sozy

