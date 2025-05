Exposition sculpture de Zuhaitza et collage de Patchita Spirit – Place des Arceaux La Bastide-Clairence, 2 juin 2025 09:00, La Bastide-Clairence.

Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 09:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-02

» L’arbre tend ses branches vers la lumière quand le papier attend des images pour trouver la sienne « .

Quand la puissance du bois rencontre la finesse du papier, naît une explosion d’émotions et de créativité. Venez vibrer au cœur de la rencontre de deux artistes. Le sculpteur sur bois façonne la matière brute issue de l’arbre pour révéler des formes et des émotions, et la collagiste joue avec les textures et les images pour créer des univers uniques.

Explorez cette rencontre entre la sculpture et le collage, deux disciplines qui dialoguent pour vous offrir une expérience artistique riche et inspirante ! .

Place des Arceaux Maison Darrieux

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

