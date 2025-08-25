Exposition Sculpture et Dessin de Pascale DUCERF « Corporalités » Galerie d’art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National
Exposition Sculpture et Dessin de Pascale DUCERF « Corporalités »
Galerie d’art l’Espérance 19 rue de l’espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Début : 2025-08-25 14:30:00
fin : 2025-08-30 19:00:00
2025-08-25
Pascale DUCERF, sculptrice du Sud de la Côte Chalonnaise, expose ses œuvres alliant modelage de la terre et travail sur des bois trouvés. De l’instinct à l’intuition naissent les formes, les corps, les corporalités, comme des invitations à l’introspection, aux émotions et à la poursuite d’un chemin de vie.
Vernissage le mardi 26 août à 19h. .
Galerie d’art l’Espérance 19 rue de l’espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90
