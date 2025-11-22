Exposition sculpture et peinture Claudine Corguillet Dannequin et Bob Chatelain

Espace Culturel, place de l’Eglise Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-22

Vernissage le samedi 22 novembre à 18h. Artiste aquarelliste reconnu, Bob Chatelain est un peintre qui fait de la spontanéité et de la vivacité des couleurs ses marques de fabrique. Il est lauréat de prestigieux prix, tels que les Grands Trophées Internationaux des Styles Artistiques de Monaco 2019, le Trophée des Arts de Paris 2020, ou encore le Grand Trophée Côte d’Azur Riviera 2021. Originaire du Chablisien, la campagne icaunaise, ses paysages et ses lumières sont une source d’inspiration constante pour Bob Chatelain. Son oeuvre globale rend hommage à la beauté des espaces naturels. Claudine Corguillet Dannequin, professeur d’arts plastiques dorénavant retraitée, peint, sculpte et grave depuis toujours. Les thèmes, essentiellement la féminité et les oiseaux, se retrouvent dans ses terres, céramiques, aquarelles et estampes ; avec des techniques et mediums exigeants, aux antipodes des modes éphémères, où elle nous invite au rêve, entre réel et fantastique. Le thème de la femme et de l’oiseau est le fil conducteur de son travail de sculpture qu’elle poursuit avec un groupe d’amis céramistes de l’auxerrois. .

Espace Culturel, place de l’Eglise Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté culturetourisme@gurgy.net

English : Exposition sculpture et peinture Claudine Corguillet Dannequin et Bob Chatelain

German : Exposition sculpture et peinture Claudine Corguillet Dannequin et Bob Chatelain

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition sculpture et peinture Claudine Corguillet Dannequin et Bob Chatelain Gurgy a été mis à jour le 2025-10-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)