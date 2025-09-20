Exposition Sculpture & Modelages par Terres et Feu Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais

Retrouvez des modelages et sculptures réalisés lors des ateliers de la Maladrerie par l’association Terres et Feu.

En parallèle de l’exposition Grands modelages située dans la galerie du Centre Culturel jusqu’au 27 septembre. .

English :

See the models and sculptures created by the Terres et Feu association during its workshops at La Maladrerie.

German :

Hier finden Sie Modellierungen und Skulpturen, die während der Workshops in der Maladrerie von der Vereinigung Terres et Feu hergestellt wurden.

Italiano :

Date un’occhiata ad alcune delle modellazioni e sculture create durante i laboratori a La Maladrerie dall’associazione Terres et Feu.

Espanol :

Eche un vistazo a algunos de los modelados y esculturas creados durante los talleres de La Maladrerie por la asociación Terres et Feu.

