Exposition sculptures à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-04 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-20 2025-09-22

La Maison natale de Ronsard est heureuse de présenter une nouvelle exposition conçue par l’association Artistes du Loir-et-Cher.

Exposition sculptures à Vallée de Ronsard. Exposition organisée par l’association des Artistes du Loir et Cher qui a pour but de « réunir des artistes autour de différents projets culturels et de valoriser la création artistique contemporaine ». L’association avait organisé une 1ère expo dans la grange de la maison natale de Ronsard, l’année dernière à l’occasion de l’année anniversaire. Elle revient cette année et met en avant 9 artistes qui exposeront leurs œuvres en extérieur Bernard Ancillon, Anne Armengaud, Nicolas Bastien, Olivier Durand, Jean-Claude Fourmont, Tahir Gavrilovic, Philippe Pousset, Jean-Pierre Renard, Gabriel Richard. 6.5 .

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 40 05 maisonnatalepierrederonsard@catv41.fr

English :

The Maison natale de Ronsard is delighted to present a new exhibition designed by the association Artistes du Loir-et-Cher.

German :

Das Geburtshaus von Ronsard freut sich, eine neue Ausstellung präsentieren zu können, die von der Vereinigung Artistes du Loir-et-Cher konzipiert wurde.

Italiano :

La Maison natale de Ronsard è lieta di presentare una nuova mostra realizzata dall’associazione Artistes du Loir-et-Cher.

Espanol :

La Maison natale de Ronsard se complace en presentar una nueva exposición concebida por la asociación Artistes du Loir-et-Cher.

