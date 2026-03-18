Exposition Sculptures au jardin Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille

Exposition Sculptures au jardin

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, Chemin du Saulce, Hameau du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-11-02 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

3 artistes Icaunais installent leurs oeuvres dans le jardin du Musée. Sculptures en terre cuite de Jacques CANONICI i archaîque renaissant dont le fil conducteur de l’oeuvre est la puissance du mouvement et les rapports essentiels entre lumière et volume. Les rugosités non polies manifestent la force vitale et ensauvagée des désirs exprimés par les visages et les corps. Mais une grâce dans les mouvements, des élans allant parfois jusqu’aux confins du déséquilibre viennent adoucir et poétiser cette sensualité brute.

Marie-Noêlle NOURY présentera des sculptures en résine de son Maurice personnage créé en 2002 en hommage à Mauricette , la fillette-femme de Francis Marshall que l’on peut voir à la Fabuloserie à Dicy, dans l’Yonne. Maurice reflète de façon très humaine les bons et mauvais côtés de l’existence , visage triste ou gai, dubitatif ou luron, pensif ou hilaire, intériorisé ou extraverti.

Créateur d’Art-Récup ferronnier presque qu’exclusivement, Frank MERCKY travaille avec les éléments de ses glanes. Humanoîdes, ses personnages se retrouvent en toutes postures du quotidien. Animaliers, ils deviennent dragons, bêtes un peu fantasmagoriques… le rêve, le fantastique . L’imaginaire, l’humour, toujours. .

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, Chemin du Saulce, Hameau du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@museepierremerlier.fr

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L’événement Exposition Sculptures au jardin Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)