Exposition : Sculptures de Ludovic FOURREL, Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Exposition : Sculptures de Ludovic FOURREL 31 mars – 2 mai Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T15:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00

Du samedi 28 mars au vendredi 24 avril 2026, la Médiathèque municipale de Lagardelle-sur-Lèze accueille les créations du sculpteur Ludovic FOURREL.

Dans le cadre de cette exposition, l’artiste sera présent à la Médiathèque afin de faire une démonstration de sculpture sur bois le samedi 11 avril, de 9h30 à 12h30 (entrée libre et gratuite).

Le vernissage aura lieu le mardi 14 avril à 18h30. Découvrez l’exposition lors d’un moment convivial en compagnie de l’artiste.

« Sensible à ces instants fugitifs où la Beauté nous apparaît sous une forme où une autre, j’ai souhaité la représenter. D’abord en 2D via le dessin et la photo, puis en 3D via la sculpture pour me rapprocher de la réalité volumique. Mais la posture 3D ne suffit pas toujours à fixer la beauté de l’instant. J’ai donc cherché à représenter le mouvement, et parfois même l’instant d’équilibre instable entre deux mouvements. Parfois encore c’est la beauté de l’émotion qui transparait.

Après avoir travaillé la terre pendant 4 ans, je me suis naturellement orienté vers le travail du bois, dans sa complexité et les opportunités qu’il m’offre au travers de ses particularités. Chaque pièce réalisée depuis 12 ans est un hommage à l’arbre qui en a produit la substance, et par là même un hommage à la vie et à la beauté du vivant. »

~ Ludovic FOURREL ~

Entrée libre

Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze 3 rue du château du Vignaou, 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Le sculpteur Ludovic FOURREL expose ses créations à la Médiathèque municipale de Lagardelle-sur-Lèze. L’artiste fera une démonstration de sculpture sur bois le samedi 11 avril de 9h30 à 12h30. exposition sculpture

Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze / Photos : Ludovic FOURREL