Exposition Sculptures de vent Marie Hego La Rochelle 21 juin 2025 10:00

Charente-Maritime

Exposition Sculptures de vent Marie Hego Plage de la Concurrence La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-07-13 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez découvrir Wind, les sculptures de vent de l’artiste Marie Hego réalisées pour la saison Brésil-France 2025, un projet porté par l’association Cronos avec Intermondes Humanités Océanes et Alalaô Kisok.

.

Plage de la Concurrence

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 78 81 25 47

English : Exhibition Sculptures de vent Marie Hego

Jean-Pierre Heintz brings a different perspective to the history of relations with France, the French protectorate, independence, Franco-Moroccan cooperation and its evolution to the present day.

German : Ausstellung Sculptures de vent Marie Hego

Jean-Pierre Heintz bietet einen anderen Blick auf die Geschichte der Beziehungen zu Frankreich, das französische Protektorat, die Unabhängigkeit, die französisch-marokkanische Zusammenarbeit und ihre Entwicklung bis heute.

Italiano :

Venite a scoprire Wind, le sculture di vento dell’artista Marie Hego create per la stagione Brasile-Francia 2025, un progetto dell’associazione Cronos con Intermondes Humanités Océanes e Alalaô Kisok.

Espanol : Exposicion Sculptures de vent Marie Hego

Jean-Pierre Heintz ofrece una perspectiva diferente sobre la historia de las relaciones con Francia, el protectorado francés, la independencia, la cooperación franco-marroquí y su evolución hasta la fecha.

L’événement Exposition Sculptures de vent Marie Hego La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-17 par La Rochelle Tourisme